04 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gelecek sezonun transferlerini şimdiden planladı!

Avcı şimdiden planlamaya başladı! Gelecek transfer dönemi...
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'un başına geldiğinden beri başarılı bir form grafiği izleyen teknik direktör , şimdiden gelecek sezonun transfer hedeflerini belirledi. mavili yönetimle bir toplantı düzenleyecek olan deneyimli teknik adam, ön listeyi sunacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Devre arasında , ve 'i renklerine bağlayan yönetimi, sezon sonu için harekete geçiyor. Transfer sezonunun son günlerinde kadroya en az iki oyuncu takviye daha edilmesini bekleyen ancak bu gerçekleşmeyen teknik direktör , sezon sonu için yönetim ile bir değerlendirme toplantısı yapacak. Tecrübeli hoca, toplantıda "Şimdiden bir transfer havuzu oluşturalım, gelecek sezonun kadro yapısına şekil verelim" vurgusu yapacak ve bir ön liste sunacak. Şimdiden gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturma planı yapan Avcı'nın scout ekibinden de belirleyeceği bölgeler için oyuncu izlemesini isteyeceği öğrenildi. (Fotomaç)

Trabzonspor yükselişini sürdürüyor

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