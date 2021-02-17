17 Şubat 2021, Çarşamba

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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Haftanın hakemleri belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

'de 26. haftanın hakemleri belli oldu. - maçını , - maçını , - maçını yönetecek. İşte detaylar...

'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol -:

20 Şubat Cumartesi:

13.30 -:

16.00 -:

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği:

19.00 Aytemiz -:

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 -:

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

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