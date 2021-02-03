03 Şubat 2021, Çarşamba
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EURO 2020 FAKTÖRÜ
Yunus Mallı, EURO 2020 kadrosunda olmayı çok istiyor. Almanya'da istediği süreyi alamadığı için Şenol Güneş'in dikkatini çekemiyordu. Tecrübeli isim şimdi Güneş'in gözü önünde top koşturacak ve adını EURO 2020 kadrosuna yazdırmak için çok daha büyük bir hırsla oynayacak. (Fotomaç)
Transfer detayı ortaya çıktı! Avcı Yunus'u böyle ikna etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadrosunda çok istediği Yunus Mallı konusunda ısrarını sürdürerek oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Avcı,. “Senin bize, bizim de sana ihtiyacımız var. Bu birliktelik herkese yarar” sözleriyle ikna etti.
Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki problemleri takım içi formüllerle büyük oranda çözdü. Ancak hücumda fazla yapabileceği bir şey yoktu. Sistemden çok oyuncu kalitesiyle ilgili sorunlar yaşayan deneyimli çalıştırıcı bu bölgede ciddi değişime gitti. Bilal Başacıkoğlu, Fousseini Diabate ve Stiven Plaza'yı gönden Avcı, Benik Afobe'yi yedek bıraktı. Buraya net transfer istedi. Liste başındaki Yunus Mallı ile de defalarca bizzat görüştü. Onu "Senin bize, bizim sana ihtiyacımız var. Bu birliktelikten hepimiz kârlı çıkacağız. Senin oynaman lazım, orada yedek kalman sana bir şey kazandırmayacak" sözleriyle ikna etti.
EURO 2020 FAKTÖRÜ
Yunus Mallı, EURO 2020 kadrosunda olmayı çok istiyor. Almanya'da istediği süreyi alamadığı için Şenol Güneş'in dikkatini çekemiyordu. Tecrübeli isim şimdi Güneş'in gözü önünde top koşturacak ve adını EURO 2020 kadrosuna yazdırmak için çok daha büyük bir hırsla oynayacak. (Fotomaç)
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