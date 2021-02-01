Uğurcan Çakır devleşti! Trabzonspor Beşiktaş'ı mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı çok konuşuldu. Yaptığı kurtarışlarla galibiyete direk etki eden milli kaleci, Trabzonspor'un 1 numarası olduğunu bir kez daha gösterdi.

Beşiktaş galibiyetinin kilit isimlerinden biri de kaleci Uğurcan Çakır'dı. Trabzonspor'un file bekçisi, özellikle ikinci yarıda öyle kurtarışlar yaptı ki, 3 puanda büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki kaleci, siyah- beyazlıların hücum silahlarına karşı 7 kritik kurtarış yaptı. Bir gol yemesine rağmen çok net pozisyonlarda kalesini kapatan Uğurcan Çakır, dün gece sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Soyunma odasında takım arkadaşlarının tebrik ettiği Uğurcan için sosyal medyada da binlerce yorum vardı. (Fotomaç)

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ