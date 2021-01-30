Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takıma bugün katılan yeni transfer Anastasios Bakasetas da antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlandı. Trabzonspor ile bugün 3.5 yıllık anlaşma sağlayan ve takıma katılan orta saha oyuncusu Bakasetas da, bordo-mavililerde ilk antrenmanına çıktı.
YENİ TRANSFER KAFİLEDE
Bu arada Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kafilesinde yeni transfer Bakasetas da yer aldı. Bordo-mavililerde, Bakasetas'ın yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin, Atakan, Serkan, Faruk Can, Marlon, Hakan, Baker, Berat, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny ve Afobe olmak üzere toplam 23 oyuncu kafilede bulunuyor.
Trabzonspor, yarın saat 19.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
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