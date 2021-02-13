13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor lisanslı kasketleri satışa çıkardı

Trabzonspor kasketleri satışa çıkardı
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

, teknik direktör 'nın gelişinden sonra sembol haline gelen lisanslı kasketleri kulüp mağazalarında satışa çıkardı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane Teknik Direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı ile şanlı tarihimizde bir simge haline gelen kasket, bugün Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınıyor." ifadeleri yer aldı.

Kasketlerin TS Club mağazaları ve .com.tr'den satışa çıktığı duyuruldu.

Taraftarların yoğun gösterdiği kasketler, 119.99 liradan satışa sunuldu.

Trabzonspor lisanslı kasketleri satışa çıkardı

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