31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı sonrası önemli açıklamalar!

Avcı'dan derbi sonrası transfer açıklaması! Birkaç oyuncu daha istedim
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Teknik Direktörü , derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Bordo mavililerin 2-1 kazandığı maç sonrasında röportaj veren Avcı, kazanmanın çok önemli olduğunu dile getirirken transfer açıklamasında da bulundu. İşte o sözler...

'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, Teknik Direktör da flaş açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

"Ligin en iyi, en iştahlı, en coşkulu takımına karşı mücadele ettik. Bir organizasyonla, beraber oynayarak, kazanarak çıkmak önemliydi."

"Bu kasketleri çok seviyorum, özel yaptırıyorum. 'nın kasketini görünce çok beğenmiştim, yaptırdım. Kupayı kazanırsak takacağımı söylemiştim, güzel oldu. Oyuncular da taktılar."

"Sekizinci gün, üçüncü maç. deplasmanı, arkasından kupa finali ve bugün ligin en iyi takımına karşı mücadele ettik. Bunların üçünden de organizasyonla kazanmak son derece önemliydi."

"Hafta içi eski takımıma karşı kupa kazandım, bugün Beşiktaş'tan ayrılışmın 367. günü, maç kazandım. Hayatta böyle şeyler var. Bu çok önemli bir kulüp, efsane başkanıyla da tanıştım, önemli bir camia ama aynısının fazlasını Trabzonspor yaşatıyor bugün bana."

"1-2 oyuncuyla ilgili son dakika çalışmalarımız var transfer konusunda. , ve , bunlar çok önemli oyuncular. Birkaç oyuncu isteğim daha var. Kadromuza katarsak, iyi bir takımı biraz daha yukarı çekmiş olacağız."

Avcı: Kazanarak çıkmak önemliydi

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