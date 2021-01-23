İki oyuncu arasında Jankto'nun daha ön planda olduğu ve bu transfer için bordo-mavili takımın şartları zorlayacağı ifade edildi. İtalyan basını da Trabzonspor'un ilgisini doğrularken oyuncunun ayrılmak istediğini ancak kulübün bu konuda kararsız kaldığını vurguladı.