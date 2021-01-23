23 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!

Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmalarında hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde gündemde 2 orta saha oyuncusu var. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

devinde transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavili takımın bir süre önce gündemine aldığı 'nın ofansif orta saha oyuncusu 'nun satın alma opsiyonu ile kiralanmasında önemli mesafe kat edildi.

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!

25 yaşındaki 10 numarayla rakamsal konularda anlaşan bordo-mavililerin, kulübünün istediği yüksek ve zorunlu satın alma opsiyonu maddesini değiştirmek için çaba sarf ettiği de öğrenildi.

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!

1.74 boyundaki Portekizli oyuncunun izlendiği ve takımın hücum yönüne önemli katkılar yapacağına kanaat getirdiği öğrenilirken, özellikle 'ün yaşadığı sakatlık sonrası bu transfer öncelikli duruma geldi.

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!

Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren , bu sezon ise 11 maçta forma giyerken 2 de gol katkısı verdi. Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin euro'ya 'den 'ya transfer olmuştu.

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!

İTALYA BASINI DA DUYURDU

Orta saha için ile anlaşmayan bordo-mavililer, forması giyen ve için teklif yapmıştı.

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!

İki oyuncu arasında Jankto'nun daha ön planda olduğu ve bu transfer için bordo-mavili takımın şartları zorlayacağı ifade edildi. basını da 'un ilgisini doğrularken oyuncunun ayrılmak istediğini ancak kulübün bu konuda kararsız kaldığını vurguladı.

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!

devinin, 25 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve resmi teklif sunduğu dile getiriliyor.

Trabzonspor'da orta sahaya çifte aday!

Çek futbolcu, 1 Temmuz 2019 yılında 'den 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. (Fotomaç)

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