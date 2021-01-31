Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Bakasetas açıklaması! "Antrenman eksiği yok"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Avcı, kazanmak için sahada olduklarını dile getirirken, yeni transfer Bakasetas'ın hazır olduğunu antrenman eksiği olmadığını ifade etti. İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları...
Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;
"Geldiğimiz günden beri gelişen bir takımımız var, oynadığımız maçlarda kendimizi geliştiriyoruz. Hücum - savunma kendimizi geliştiriyoruz. Süper Kupa hem kulüp için hem şehir için önemliydi."
"Kazanmak için buradayız, Trabzonspor her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir ekip."
"Futbolun dili bir. Bakasetas ligi tanıyor. Biz de onu çok iyi tanıyoruz. Antrenman eksiği fazla yok. Oyunun gidişatında kullanmak istiyorum."
"Berat Özdemir'i uluslararası seviyede görmek istiyoruz. Önce buraya, sonra milli takıma katkı sağlayacak. Ona yatırım yapmak için kadromuza kattık."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları