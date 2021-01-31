Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Bakasetas açıklaması! "Antrenman eksiği yok"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Avcı, kazanmak için sahada olduklarını dile getirirken, yeni transfer Bakasetas'ın hazır olduğunu antrenman eksiği olmadığını ifade etti. İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları...

Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

"Geldiğimiz günden beri gelişen bir takımımız var, oynadığımız maçlarda kendimizi geliştiriyoruz. Hücum - savunma kendimizi geliştiriyoruz. Süper Kupa hem kulüp için hem şehir için önemliydi."

"Kazanmak için buradayız, Trabzonspor her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir ekip."

"Futbolun dili bir. Bakasetas ligi tanıyor. Biz de onu çok iyi tanıyoruz. Antrenman eksiği fazla yok. Oyunun gidişatında kullanmak istiyorum."

"Berat Özdemir'i uluslararası seviyede görmek istiyoruz. Önce buraya, sonra milli takıma katkı sağlayacak. Ona yatırım yapmak için kadromuza kattık."

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