31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Bakasetas açıklaması! "Antrenman eksiği yok"

Abdullah Avcı'dan Bakasetas açıklaması! Antrenman...
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Teknik Direktörü , Beşiktaş derbisi öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Avcı, kazanmak için sahada olduklarını dile getirirken, yeni transfer Bakasetas'ın hazır olduğunu antrenman eksiği olmadığını ifade etti. İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları...

'un deneyimli teknik direktörü , Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

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"Geldiğimiz günden beri gelişen bir takımımız var, oynadığımız maçlarda kendimizi geliştiriyoruz. Hücum - savunma kendimizi geliştiriyoruz. hem kulüp için hem şehir için önemliydi."

"Kazanmak için buradayız, Trabzonspor her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir ekip."

"Futbolun dili bir. Bakasetas ligi tanıyor. Biz de onu çok iyi tanıyoruz. Antrenman eksiği fazla yok. Oyunun gidişatında kullanmak istiyorum."

"'i uluslararası seviyede görmek istiyoruz. Önce buraya, sonra milli takıma katkı sağlayacak. Ona yatırım yapmak için kadromuza kattık."

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