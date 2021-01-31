Beşiktaş-Trabzonspor maçına doğru!
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi öncesi bordo-mavililerde hareketli saatler yaşanıyor. Transferde Bakasetas ve Yunus Mallı'yı kadrosuna katan Fırtına, Süper Lig'de yükselen performansını sürdürmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri...
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Bakasetas ve Yunus Mallı'yı kadrosuna katarken, Yunan futbolcu derbide kadroda yer alacak.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta bordo-mavililer rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Son 3 sezondur Vodafone Park'ta oynanan 3 karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Trondsen, Abdülkadir Ömür ve kırmızı kart cezalısı Kamil Ahmet, zorlu deplasmanda forma giyemeyecekler.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR REKABETİNDE 132. RANDEVU
Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 132. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.
ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI
Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.
Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.
GÖZLER EKUBAN VE DJANINY'DE
Beşiktaş deplasmanında Fırtına'nın en büyük hücum kozları Djaniny ve Ekuban olacak...Her iki futbolcu da oldukça formda ve son maçlarda attıkları gollerle Trabzonspor'u sırtlıyorlar. Djaniny, üst üste çıkılan Konyaspor, Gençlerbirliği ve Süper Kupa'daki Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandırdı. Ekuban da aynı periyotta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, gol bölgesinde Nwakaeme'nin yaratıcılığına ayrıca güveniyor.
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