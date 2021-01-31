Beşiktaş maçında Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş Trabzonspor derbisinde maçın henüz ilk dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak, gözyaşları içerisinde sahayı terk etti.
Süper Lig'de heyecan 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Saat 19.00'da başlayan zorlu mücadelede Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk dakikasında bordo-mavililerde şok bir sakatlık yaşandı.
PARMAK DEVAM EDEMEDİ
Başakşehir ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak Beşiktaş maçına yetişmek için yoğun çaba harcamıştı.
Yıldız futbolcu Beşiktaş karşılaşmasının ilk dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
GÖZYAŞLARIYLA TERK ETTİ
Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdulkadir Parmak oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
Parmak'ın yerine oyuna Lewis Baker dahil oldu.
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