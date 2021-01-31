31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Beşiktaş maçında Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!

Trabzonspor'a maçın başında sakatlık şoku!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında oynanan derbisinde maçın henüz ilk dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak, gözyaşları içerisinde sahayı terk etti.

'de heyecan 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 19.00'da başlayan zorlu mücadelede ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk dakikasında bordo-mavililerde şok bir sakatlık yaşandı.

PARMAK DEVAM EDEMEDİ

ile oynanan karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak Beşiktaş maçına yetişmek için yoğun çaba harcamıştı.

Yıldız futbolcu Beşiktaş karşılaşmasının ilk dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

GÖZYAŞLARIYLA TERK ETTİ

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdulkadir Parmak oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Parmak'ın yerine oyuna dahil oldu.


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