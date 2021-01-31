31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Beşiktaş karşısında penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbide , karşısında oynadığı maçta yaşanan bir ikili mücadelenin ardından penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşan ezeli rakiplerinden ile maç müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaştalı N'Sakala ile ikili mücadeleye giren Ekuban yerde kalırken, bordo-mavili ekip penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmayı devam ettiren Halil Umut Meler'in bu kararı sonrası itirazlarını sürdüren Ekuban, sarı kartla cezalandırıldı.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alımıştır)

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