Trabzonspor Beşiktaş karşısında penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, Beşiktaş karşısında oynadığı maçta yaşanan bir ikili mücadelenin ardından penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşan ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile Trabzonspor maç müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaştalı N'Sakala ile ikili mücadeleye giren Ekuban yerde kalırken, bordo-mavili ekip penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmayı devam ettiren Halil Umut Meler'in bu kararı sonrası itirazlarını sürdüren Ekuban, sarı kartla cezalandırıldı.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alımıştır)

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