31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Trabzonspor maçında Rıdvan Yılmaz sakatlandı!

Beşiktaş'ın genç ismi oyuna devam edemedi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasında 'u ağırlayan 'ta Rıdvan Yılmaz, 12. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini N'Sakala'ya bıraktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'in 22. haftasında oynanan - derbisinde üst üste sakatlık şoku yaşandı. Önce Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlanarak oyundan çıkarken, 12. dakikada ise Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz sakatlandı.

Arka adalesini turan genç sol bek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Rıdvan'ın yerine N'Sakala oyuna dahil oldu.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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