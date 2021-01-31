Beşiktaş Trabzonspor maçında Rıdvan Yılmaz sakatlandı!

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 12. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini N'Sakala'ya bıraktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde üst üste sakatlık şoku yaşandı. Önce Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlanarak oyundan çıkarken, 12. dakikada ise Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz sakatlandı.

Arka adalesini turan genç sol bek, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Rıdvan'ın yerine N'Sakala oyuna dahil oldu.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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