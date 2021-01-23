23 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un en büyük kozu Nwakaeme!

Fırtına'nın en büyük kozu Nwakaeme!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'da, karşısında en büyük koz son haftalarda yükselen performansı ile parmak ısırtan Nwaaeme olacak. Yıldız isim, bu sezon 5 gol 3 asist üretti.

Nwakaeme, karşısındaki performansıyla parmak ısırtmıştı. Bir kez fileleri sarsan ve bir de asist yapan Nijeryalı futbolcu, toplamda 5 gole ulaşmıştı. Şenol Güneş Stadı'nda dört kez sahne alan 31 yaşındaki sol kanat bugün yine Karadeniz devinin en büyük kozu olacak. 'da 'de geride kalan 20 haftalık periyotta skora en çok katkı sağlayan isim Nwakaeme oldu. Bordo-mavili takımda tecrübeli futbolcu 5 gol, 3 asist; 5 gol 1 asist üretti. (Fotomaç)
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