30 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da!

Bakasetas resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

ekiplerinden , forması giyen Yunan futbolcu 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

ekiplerinden , forması giyen 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yunan futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Akdeniz ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli öderken, Bakasetas bu sezon 600 bin Euro, gelecek 3 yıl 1 milyon 250 bin Euro kazanacak.

Trabzonspor Bakasetas transferini böyle duyurdu

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.

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