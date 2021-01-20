Trabzonspor'dan Danny Rose hamlesi! Yapılan teklif ortaya çıktı
Trabzonspor, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Danny Rose'un peşinde. İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu için teklif yapıldı. İşte önerilen rakam... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor, kale ve stoper bölgesi hariç her bölgeye oyuncu bakmaya devam ediyor. Bordo- mavili yönetim, ismi daha önce de gündeme gelen Tottenham Hotspur'un dünyaca ünlü futbolcusu Danny Rose için bu kez resmi girişimde bulundu. Karadeniz devinin kurmayları, İngiliz temsilcisine, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki savunmacı için kiralama veya cüzi bir bonservis bedeli içeren iki farklı teklif sundu. Temas kurulan 1.73 boyundaki yıldız futbolcuya da da 3.5 senelik sözleşme önerildi.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Rose'ye bu sezonun geri kalan dönemi için 500 bin euro ve gelecek yıl için bir milyon euro'luk teklif sunan yönetim beklemeye çekildi. Ancak Jamaika asıllı İngiliz futbolcunun bordo-mavili formaya sıcak baktığı belirtiliyor. Kariyerinde İngiltere dışına çıkmayan ve milli takımda da forma giyen Danny'nin vereceği cevap beklenirken, bu sezon sadece iki maçta görev alan oyuncunun takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu da öğrenildi. İngiliz yıldız daha önce Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United formalarını giydi.
DANNY ROSE KİMDİR?
Kariyerine Leed United U-18 Takımı'nda başlayan Danny Rose, daha sonra Tottenham, Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United gibi takımlarda forma giydi. İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 29 defa giyen başarılı sol bek, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
Tottenham ile 214 maça çıkan Rose, 10 kez fileleri sarsarken, 29 da asist yaptı.
(Fotomaç)
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