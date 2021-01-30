Trabzonspor Bakasetas transferini böyle duyurdu

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, Yunan futbolcunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

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