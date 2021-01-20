20 Ocak 2021, Çarşamba

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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş Trabzonspor derbilerinin tarihi belli oldu!

Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş Trabzonspor derbilerinin tarihi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

24. haftadaki - derbisi 6 Şubat Cumartesi 19:00'da, 22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ise 31 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

resmi sitesinden 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı. 24. haftadaki - derbisi 6 Şubat Cumartesi 19:00'da, 22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ise 31 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.
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