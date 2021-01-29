29 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

UEFA'dan Trabzonspor'a müjde! İtiraz kabul edildi

UEFA'dan Trabzonspor'a müjde! İtiraz kabul edildi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'un ’nın hem ’ndan men, hem de gelirlerin yüzde 50’sine el konulmasına yaptığı itiraz kabul edildi. UEFA, bordo-mavili kulübe 4 milyon Euro ödeyecek.

'un 'nın hem 'ndan men, hem de gelirlerin yüzde 50'sine el konulmasına yaptığı itiraz kabul edildi. UEFA, bordo-mavili kulübe 4 milyon Euro ödeyecek. Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Trabzonspor Başkanı , "CAS'taki duruşmamız esnasında, 'Geçen sene şartlı katılım diyerek yüzde 50 paramızı kestiniz. Bu sene de aynı nedenden Avrupa kupalarından men cezası veriyorsunuz. Aynı suça iki defa ceza verilmez' diyerek itiraz ettik. UEFA'nın kendisi bizi haklı buldu ve o döneme ait haklarımızı bize geri ödeme kararı aldı. Bu kulübümüz adına hem hukuki hem de finansal anlamda çok önemli bir kazanım oldu." ifadelerini kullandı.

UEFA'dan Trabzonspor'a müjde

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