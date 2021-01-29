29 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi başladı

Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi başladı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.01.2021

, 'in 22. haftasında pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde, saat 11.30'da 'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular, salonda rejenerasyon ve mobilizasyon çalışmaları, diğer oyuncular ise sahada dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyunları ile son buldu.

Bordo-mavililer, cumartesi günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Djaniny ve Ekuban parlamaya devam ediyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Djaniny ve Ekuban parlamaya devam ediyor Djaniny ve Ekuban parlamaya devam ediyor
UEFA'dan Trabzonspor'a müjde! İtiraz kabul edildi UEFA'dan Trabzonspor'a müjde! İtiraz kabul edildi
Trabzonspor'un Yunus ısrarı sürüyor! Avcı devreye girdi Trabzonspor'un Yunus ısrarı sürüyor! Avcı devreye girdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör