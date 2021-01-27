28 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Maçın adamı Caleb Ekuban seçildi

Maçın adamı Ekuban!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

'da 'i 2-1 mağlup eden 'da maçın adamı seçildi.

'da maçın adamı 'un Ganalı futbolcusu seçildi. Ekuban, kupayı getiren golü kaydetmişti.

TFF Süper Kupa'da 'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupanın sahibi olurken, maçın adamı da Ganalı futbolcu Caleb Ekuban seçildi. Ekuban, mücadele 1-1 devam ederken, 85. dakikada takımının galibiyet golünü kaydetmişti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 90+4. dakikada yerini 'ye bıraktı.

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