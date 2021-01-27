28 Ocak 2021, Perşembe
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Trabzonsporlu Caleb Ekuban: Bu kupayı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum
TFF Süper Kupa Final maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Caleb Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından bordo-mavili kulübe galibiyeti getiren golü atan Caleb Ekuban, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ekuban, "Bu kupayı kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
27.01.2021
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