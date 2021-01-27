27 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Kupada dev kapışma! İşte 11'ler

Kupada dev kapışma! İşte 11'ler
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

şampiyonu Trabzonspor ile kazananı , Olimpiyat Stadı’nda karşılaşıyor. 20.45’teki dev maçı yönetecek. İşte 11'ler...

TFF tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da ile Trabzonspor karşılaşıyor. Geçen sezon 'i kazanan İstanbul ekibiyle, 'nı müzesine götüren , saat 20.45'te 'nda kapışacak. Zorlu müsabakayı yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Geçen sezon kazandığı Süper Lig'de bu yıl büyük hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir, Süper Kupa'da moral arıyor. 'ne grup aşamasında veda eden, Süper Lig'de 20 haftada sadece 24 puan toplayarak 15. sırada yer alan Başakşehir, kupayı müzesine götürerek tarihte bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez final oynayan Başakşehir, tarihinde ikinci kez bir kupa finali maçına çıkıyor.

Sezona tutuk başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör ile farklı bir çehreye kavuştu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Avcı yönetiminde 13 maça çıkarken sadece 1 kez yenildi. 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak üst basamaklara tırmanan Fırtına, Süper Kupa'yı ikinci kez kazanmak istiyor. Trabzonspor, 2010'da yine Olimpiyat Stadı'nda 'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER


Başakşehir: Mert, Uğur, , , , , Berkay, Aleksic, Deniz, Crivelli, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
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