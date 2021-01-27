27 Ocak 2021, Çarşamba
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Geçen sezon kazandığı Süper Lig'de bu yıl büyük hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir, Süper Kupa'da moral arıyor. Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Süper Lig'de 20 haftada sadece 24 puan toplayarak 15. sırada yer alan Başakşehir, kupayı müzesine götürerek tarihte bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez final oynayan Başakşehir, tarihinde ikinci kez bir kupa finali maçına çıkıyor.
Sezona tutuk başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile farklı bir çehreye kavuştu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Avcı yönetiminde 13 maça çıkarken sadece 1 kez yenildi. 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak üst basamaklara tırmanan Fırtına, Süper Kupa'yı ikinci kez kazanmak istiyor. Trabzonspor, 2010'da yine Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Uğur, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Crivelli, Demba Ba
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Kupada dev kapışma! İşte 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig kazananı Başakşehir, Olimpiyat Stadı’nda karşılaşıyor. 20.45’teki dev maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. İşte 11'ler...
TFF tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşıyor. Geçen sezon Süper Lig'i kazanan İstanbul ekibiyle, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Karadeniz Fırtınası, saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kapışacak. Zorlu müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Geçen sezon kazandığı Süper Lig'de bu yıl büyük hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir, Süper Kupa'da moral arıyor. Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Süper Lig'de 20 haftada sadece 24 puan toplayarak 15. sırada yer alan Başakşehir, kupayı müzesine götürerek tarihte bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez final oynayan Başakşehir, tarihinde ikinci kez bir kupa finali maçına çıkıyor.
Sezona tutuk başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile farklı bir çehreye kavuştu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Avcı yönetiminde 13 maça çıkarken sadece 1 kez yenildi. 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak üst basamaklara tırmanan Fırtına, Süper Kupa'yı ikinci kez kazanmak istiyor. Trabzonspor, 2010'da yine Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Uğur, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Crivelli, Demba Ba
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
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