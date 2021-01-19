19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Djaniny’ye talip çıktı

Djaniny’ye talip çıktı
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Bordo-mavili takımın sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Djaniny'ye Suudi ekiplerinden talip oldu.

Bordo-mavili takımın sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Djaniny'ye Suudi ekiplerinden talip oldu. Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı Arap ekibinin menajerler aracılığıyla bordo-mavili futbolcuyla temas kurduğu belirtiliyor. onay verirse Djaniny takımdan ayrılacak. Djaniny, 'da 12 maçta 1 gol attı.
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