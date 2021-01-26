Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un, Süper Kupa'da Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...
TFF Süper Kupa maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.
Bordo-mavili ekip, İstanbul'a gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili ekibin 28 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan, Majid Hosseini, Edgar Le, Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Hakan Yeşil, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Süleyman, Safa Kınalı, Kerem, Lewis, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları