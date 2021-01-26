26 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

şampiyonu 'un, 'da şampiyonu ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

TFF maçında yarın Medipol ile karşılaşacak , 'a hareket etti.

Bordo-mavili ekip, İstanbul'a gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk peşinde!

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili ekibin 28 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan, Majid Hosseini, Edgar Le, Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Hakan Yeşil, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Süleyman, Safa Kınalı, Kerem, Lewis, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

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