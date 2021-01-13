Trabzonspor'da Edgar Ie'ye vize çıkmadı

Yönetim, Edgar Ie hakkındaki kararını verdi. Bordo-mavililer, S.Etienne'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki stoperi kesinlikle satmama kararı aldı.

Yönetim, Edgar Ie hakkındaki kararını verdi. Bordomavililer, S.Etienne'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki stoperi kesinlikle satmama kararı aldı. Pazarlık için Trabzon'a gelen Portekizli savunmacının menajerine bu karar iletildi. Saint Etienne Edgar için 3 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Edgar'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ