13 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edgar Ie'ye vize çıkmadı

Edgar’a vize çıkmadı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

Yönetim, Edgar Ie hakkındaki kararını verdi. Bordo-mavililer, S.Etienne'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki stoperi kesinlikle satmama kararı aldı.

Yönetim, Edgar Ie hakkındaki kararını verdi. Bordomavililer, S.Etienne'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki stoperi kesinlikle satmama kararı aldı. Pazarlık için 'a gelen Portekizli savunmacının menajerine bu karar iletildi. Edgar için 3 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Edgar'ın ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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