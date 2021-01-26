26 Ocak 2021, Salı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk peşinde!

Abdullah Avcı ilk peşinde!
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

Teknik Direktörü , Medipol karşısında çıkacağı maçından galibiyetle ayrılarak kariyerinde bir ilki yaşamak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri

ekibinin hocası , A Takım seviyesinde henüz kupa kaldıramadı. Deneyimli çalıştırıcı Galatasaray bünyesinde PAF takım şampiyonluğu yaşarken, U-17 Milli Takımı'nı da Avrupa Şampiyonluğuna taşımıştı. 'nı finalde iki defa kaybeden Avcı, 'un başında 'i devirerek 'yı hedefliyor.

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