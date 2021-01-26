Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk peşinde!

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçına sadece 1 gün kaldı. Bordo-mavililer bu maçı kazanıp müzeye bir kupa daha eklemek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri