12 Ocak 2021, Salı

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Trabzonspor'da Berat Özdemir'in corona virüsü testi yine pozitif

Fırtına'ya corona şoku! Test sonucu yine pozitif
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Berat Özdemir'e yeniden yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Oyuncu, yarın tekrar test olacak. | Son dakika haberleri (TS spor haberi)

'un yeni transferi Berat Özdemir'in corona virüsü testi Trabzon'da yapılan testte yeniden pozitif çıktı. Oyuncu Ankara'daki test negatif çıkınca Trabzon'a gelmişti. Yarın tekrar teste tabi tutulacak. (Sabah)

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