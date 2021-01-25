25 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

Son dakika haberi: ekiplerinden , 'nın sözleşmesinin feshedildiğini 'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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