Son dakika: Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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