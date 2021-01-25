TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
Başakşehir ile Trabzonspor arasında çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından nalen yayınlanacak.
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