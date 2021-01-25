25 Ocak 2021, Pazartesi

FUTBOL

TFF Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

ile arasında çarşamba günü oynanacak maçının hakemi oldu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019-2020 Sezonu şampiyonu ile şampiyonu takımları arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçını yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

ile Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından nalen yayınlanacak.

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