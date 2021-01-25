25 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Joao Pereira'dan Trabzonspor'a veda mesajı! "Kalbimizde taşıyacağız"

Pereira'dan Trabzonspor'a veda mesajı! Kalbimizde taşıyacağız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshedeh , sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Portekizli futbolcu, "Bu şehri ve bu şehrin tüm insanlarını her zaman kalbimizde taşıyacağız" dedi.

, 'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Ayrılığın ardından 36 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

İşte o paylaşım:

Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi haberin devamı

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