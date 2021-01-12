12 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Berat Özdemir'e kavuşuyor

Trabzon Berat’a kavuşuyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Fırtına, ara transfer döneminin ilk gününde Gençlerbirliği'nden transfer edilen fakat koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzon'a getiremediği Berat Özdemir'e kavuşuyor.

Fırtına, ara transfer döneminin ilk gününde Gençlerbirliği'nden transfer edilen fakat koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzon'a getiremediği Berat Özdemir'e kavuşuyor. Son iki testi negatif çıkan 22 yaşındaki ön liberonun bugün yapılacak antrenmana katılacağı bildirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 1.87 boyundaki yetenek ile görüşerek en kısa zamanda takıma katılmasını talep ettiği ve oyuncunun fiziksel durumuyla ilgili Gençlerbirliği'nden de son verilerin alındığı ifade edildi. Öte yandan genç futbolcu sosyal medya hesabından araç kullanırken bir paylaşım yaptı. Berat, 'dan yakın arkadaşı Hüseyin'e mesaj göndererek "Yarın benimsin Hüseyin Türkmen" paylaşımını yaptı. Hüseryin de bu paylaşıma karşılık, "Sabırsızlıkla bekliyorum kardeşim" yorumunda bulundu.

YUVAMDAN AYRILIYORUM
Karadeniz devini yeni transferi Berat dün G.Birliği'ne veda etti. 22 yaşındaki futbolcu, "8 yaşında girdiğim tesiste telleri aşarak A takıma çıktım. Yeri geldi mutluluğumu yeri geldi acılarımı bu tesiste yaşadım ve bugün Berat'ı Berat yapan Gençlerbirliği'nden ayrılıyorum. Yuvama veda ediyorum" dedi.

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