23 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Pereira'ya seçenekler sunmuştum ama...

Avcı'dan Pereira açıklaması! Seçenekler sunmuştuk ama...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliğini 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Pereira'ya seçenekler sunmuştum o farklı bir yolda gitmeyi tercih etti. Yolu açık olsun, kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonra bizimle olmayacak." dedi.

'in 21. haftasında Gençlerbirliğini mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

Her hafta üstüne bir şey koyuyoruz. Oyun olarak da oyuncu olarak da eksikler var ama kazanmak önemli. Skor olarak iyi durumdayız, oyun olarak gelişiyoruz. Günler karışmaya başladı yoğun maç programından. Kronik yorgunluklar başladı. Eleştiriler ona göre olmalı. Harika bir yolda harika bir şekilde devam ediyoruz. bize güven veriyor. Savunma çalıştıklarımızı uyguluyor. çok iyi, antrenmansız maça çıktı.

Trabzonspor, bu ülkenin en büyük takımlarından. Hem kulübü, hem bugünü hem de altı ay sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Transferde her bölgeye adam lazım ama elimizdekilerin de değerini biliyoruz.

Pereira'ya seçenekler sunmuştum o farklı bir yolda gitmeyi tercih etti. Yolu açık olsun, kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonra bizimle olmayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Maç sonu anlamlı hareket! Galibiyeti Abdülkadir'e hediye ettiler Maç sonu anlamlı hareket! Galibiyeti Abdülkadir'e hediye ettiler
Fırtına deplasmanda kazandı! Fırtına deplasmanda kazandı!
Gençlerbirliği-Trabzonspor | CANLI Gençlerbirliği-Trabzonspor | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör