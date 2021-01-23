Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliğini 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Pereira'ya seçenekler sunmuştum o farklı bir yolda gitmeyi tercih etti. Yolu açık olsun, kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonra bizimle olmayacak." dedi.

Süper Lig 'in 21. haftasında Gençlerbirliğini mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.Her hafta üstüne bir şey koyuyoruz. Oyun olarak da oyuncu olarak da eksikler var ama kazanmak önemli. Skor olarak iyi durumdayız, oyun olarak gelişiyoruz. Günler karışmaya başladı yoğun maç programından. Kronik yorgunluklar başladı. Eleştiriler ona göre olmalı. Harika bir yolda harika bir şekilde devam ediyoruz. Uğurcan bize güven veriyor. Savunma çalıştıklarımızı uyguluyor. Berat çok iyi, Abdülkadir Parmak antrenmansız maça çıktı.Trabzonspor, bu ülkenin en büyük takımlarından. Hem kulübü, hem bugünü hem de altı ay sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Transferde her bölgeye adam lazım ama elimizdekilerin de değerini biliyoruz.

Pereira'ya seçenekler sunmuştum o farklı bir yolda gitmeyi tercih etti. Yolu açık olsun, kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonra bizimle olmayacak.

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