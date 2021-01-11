11 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin Türkmen İstanbul’a

Hüseyin Türkmen İstanbul’a
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

-mavili ekipte yeterince şans bulamayan Hüseyin Türkmen düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmeyi planlıyor. Genç savunmacıyla Kasımpaşa'nın ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi.

-mavili ekipte yeterince şans bulamayan Hüseyin Türkmen düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmeyi planlıyor. Genç savunmacıyla Kasımpaşa'nın ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi. Kasımpaşa, Hüseyin için vermeyi planladığı tavan ücrette artırıma giderse transferin kısa süre içinde tamamlanabileceği kaydedildi.

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