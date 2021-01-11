Ahmet Canbaz yolcu

Trabzonspor'da beklenileni veremeyen isimlerden Ahmet Canbaz ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ana planlarında yer almayan Ahmet'in kiralık olarak listeye konduğu öğrenildi. Genç futbolcunun rotasının Avrupa olacağı belirtiliyor.

Trabzonspor'da beklenileni veremeyen isimlerden Ahmet Canbaz ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ana planlarında yer almayan Ahmet'in kiralık olarak listeye konduğu öğrenildi. Genç futbolcunun rotasının Avrupa olacağı belirtiliyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ