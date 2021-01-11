11 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Canbaz yolcu

Ahmet Canbaz yolcu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'da beklenileni veremeyen isimlerden Ahmet Canbaz ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör 'nın ana planlarında yer almayan Ahmet'in kiralık olarak listeye konduğu öğrenildi. Genç futbolcunun rotasının Avrupa olacağı belirtiliyor.

'da beklenileni veremeyen isimlerden Ahmet Canbaz ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör 'nın ana planlarında yer almayan Ahmet'in kiralık olarak listeye konduğu öğrenildi. Genç futbolcunun rotasının Avrupa olacağı belirtiliyor.

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