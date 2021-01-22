22 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

'un 'in 21. haftasında oynayacağı maçı kamp kadrosu belli oldu. İşte bordo mavililerde 'ya götürülecek oyuncular...

'in 21. haftasında 23 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da ile deplasmanda karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan ve 'in yanı sıra sarı kart cezalısı ile kadro dışı bırakılan kadroda yer almadı.

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Trabzonspor'un resmi sitesinden açıklanan kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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