22 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika: Pereira Trabzonspor antrenmanına alınmadı! Yollar ayrılıyor...

Trabzonspor'da ayrılık! Antrenmana alınmadı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

'un başarılı sağ beki ile yollar ayrılma noktasına geldi. Yıldız futbolcu antrenmana alınmadı 'nın kararıyla Portekizli oyuncu ile yollar ayrılacak.

'un geçtiği son dakika haberine göre 'da teknik direktör 'nın kararı ile Joao antrenmana alınmadı. Tecrübeli oyuncuyla yollar ayrılacak. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın teknik ekibe katılmayı teklif ettiği , futbola devam etmek istediğini bildirmişti. Tecrübeli futbolcu, bugün yapılan idmana dahil edilmedi.

Trabzonspor'da Pereira ile yollar ayrılıyor! Canlı yayında açıkladı...

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