Son dakika: Pereira Trabzonspor antrenmanına alınmadı! Yollar ayrılıyor...

Trabzonspor'un başarılı sağ beki Pereira ile yollar ayrılma noktasına geldi. Yıldız futbolcu antrenmana alınmadı Abdullah Avcı'nın kararıyla Portekizli oyuncu ile yollar ayrılacak.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı ile Joao Pereira antrenmana alınmadı. Tecrübeli oyuncuyla yollar ayrılacak. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın teknik ekibe katılmayı teklif ettiği Joao Pereira, futbola devam etmek istediğini bildirmişti. Tecrübeli futbolcu, bugün yapılan idmana dahil edilmedi.

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