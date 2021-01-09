Caleb Ekuban'dan Trabzonspor'a büyük gelir!
Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Caleb Ekuban'ın gol attığı maçlarda Fırtına kaybetmiyor. Ganalı forvet, bordo-mavililere attığı gollerle bu süreçte 7.4 milyon TL kazandırdı.
Fırtına'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, en verimli dönemini yaşıyor... Sakatlık ve kovid problemleri nedeniyle bu sezon 17 maçın 11'inde forma giyebilen 26 yaşındaki forvet, 5 kez gol sevinci yaşarken, bordo-mavililer bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Takıma 9 puan kazandıran Ganalı yıldızın golleri ayrıca kulübün kasasına 7.4 milyon TL para girmesini sağladı. Süper Lig'de her galibiyete 2.8, beraberliğe ise 1.4 milyon TL prim veriliyor. Ekuban, 4 maçta takımını beraberlikten galibiyete, 1 karşılaşmada da mağlubiyetten beraberliğe taşıdığı için 7.4 milyon TL ekstra para getirdi. Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 81 resmi karşılaşmaya çıkıp, 23 kez rakip fileleri havalandırdı. (Fotomaç)
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