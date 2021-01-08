Trabzonspor'dan forvete Daniel Ginczek hamlesi!
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Fırtına, Wolfsburg'ta forma giyen Daniel Ginczek'in şartlarını araştırıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri
Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i renklerine bağlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik patron Abdullah Avcı'nın yönetimden iki hücum oyuncusu istediği ortaya çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Göztepe maçı sonrası, "Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Temasta olduğumuz 1-2 isim var. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum" sözleri ile kast ettiği isimlerden birinin Wolfsburg'un 29 yaşındaki forveti Daniel Ginczek olduğu öne sürüldü. Alman ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve ayrılmak isteyen deneyimli oyuncunun şartlarının araştırıldığı belirtildi. Rakamlar uygun olursa resmi teklif yapılacak.
6 MAÇTA GÖREV ALDI
2022 yılına kadar Wolfsburg ile sözleşmesi bulunan Ginczek bu sezon Bundesliga'da 6 maçta görev alırken, skor üretemedi. 2018'de Stuttgart'tan 14 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Alman forvetin şu anki piyasa değeri 7 milyon euro. (Fotomaç)
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