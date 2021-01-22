22 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

İtalyanlar transferi duyurdu! Trabzonspor'dan Simone Edera hamlesi

İtalyanlar duyurdu! Fırtına'dan Edera hamlesi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

basını, Karadeniz devi 'un 24 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu ’yı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında harekete geçtiğini duyurdu. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece 'nden 'i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren 'un, kulübü 'dan 'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre bordomavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Genç futbolcu için İtalya Seri B ekibi Lecce de devrede. Torino'da da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Edera, gol ve asist kaydedemedi. Karadeniz devi, Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak. 1,74 boyunda olan futbolcu sol ayağını da etkili kullanması dikkat çekiyor. Edera kariyeri boyunca Torino, Venezia, ve formalarını giydi. 'nın bütün alt kategorilerinde görev yapan genç futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2023'te sona erecek. (Fotomaç)
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