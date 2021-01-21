Trabzonspor’da gündem Simone Edera! Kiralık olarak...
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, kanat alternatifini de çoğaltmak istiyor. Bu doğrultuda Fırtına'nın gündemine Torino forması giyen Simone Edera geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Ara transfer döneminde şuana kadar sadece Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, İtalya Seri A ekiplerinden Torino'dan kanat oyuncusu Simone Edera'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
LECCE DE İSTİYOR
İtalya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Simone Edara için İtalya Seri B ekiplerinden Lecce'nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.
TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK
Torino'da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Simone Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak.
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