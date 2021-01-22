22 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da orta sahaya Jankto ve Ekdal hamlesi

Fırtına'da orta sahaya iki aday! İtalyan ekibi ile görüşmeler sürüyor
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

, forması giyen 25 yaşındaki merkez orta saha Jankto ve 31 yaşındaki ön libero için resmi teklif sunuldu. İtalyan ekibinden cevap bekleniyor. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Uzun zamandır süren transfer çalışmalarında sessiz bekleyiş sona ermek üzere. Perez'de istediği sonucu alamayan devinin kurmayları, forması giyen iki oyuncuyla birden ilgilenmeye başladı. 25 yaşındaki başarılı orta saha 'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklifte bulunan bordo- mavililer bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olması nedeniyle aynı takımda forma giyen 31 yaşındaki için de girişim yapıyor. Çekyalı Jankto'nun aksine İsveçli Albin Ekdal'ı bonservisi ile almak isteyen , İtalyan ekibinden cevap bekliyor. Jankto bu sezon 18 maçta dört gol, üç asistlik performans sergilerken, Albin Ekdal ise 18 maçta iki gol, bir asistlik performans ortaya koydu. Ekdal'ın sözleşmesi 2022'de bitiyor. (Fotomaç)
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