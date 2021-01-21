21 Ocak 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün alternatifi hazır: Yunus Mallı
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sahalardan uzun süre uzak kalacak olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Bordo-mavililer, daha önce de gündemine aldığı Yunus Mallı için yeniden hamle yapacak. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık tüm transfer planlarında bir değişime neden oldu. Normalde ofansif orta saha mevki öncelikli değildi ama 21 yaşındaki yıldızdan sonra bir anda bu bölge için arayışlar hızlandı. Gündeme gelen ilk isimlerden birisi de bir dönem transferi için çaba gösterilen ancak kadroya katılamayan Yunus Mallı oldu. Aradan geçen sürede herhangi bir takımla anlaşamayan 28 yaşındaki 10 numara için yönetimin yeni bir görüşme yapabileceği ve oyuncunun Wolfsburg'dan bedelsiz çıkışının hâlâ ihtimal dahilinde olduğu öğrenildi.
(Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları