Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün alternatifi hazır: Yunus Mallı

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sahalardan uzun süre uzak kalacak olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Bordo-mavililer, daha önce de gündemine aldığı Yunus Mallı için yeniden hamle yapacak. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık tüm transfer planlarında bir değişime neden oldu. Normalde ofansif orta saha mevki öncelikli değildi ama 21 yaşındaki yıldızdan sonra bir anda bu bölge için arayışlar hızlandı. Gündeme gelen ilk isimlerden birisi de bir dönem transferi için çaba gösterilen ancak kadroya katılamayan Yunus Mallı oldu. Aradan geçen sürede herhangi bir takımla anlaşamayan 28 yaşındaki 10 numara için yönetimin yeni bir görüşme yapabileceği ve oyuncunun Wolfsburg'dan bedelsiz çıkışının hâlâ ihtimal dahilinde olduğu öğrenildi.

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