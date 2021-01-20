20 Ocak 2021, Çarşamba

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Canlı yayında açıkladı! Trabzonspor Visca'ya çok yakın

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un Edin Visca'yı istediğini açıkladı. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının ardından bordo mavililerin böyle bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyleyen Uzundurukan, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin ise yüzde 70 olduğunu belirtti.
20.01.2021
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