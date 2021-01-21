Ömür'lük hüzün! Tüm renkler Abdülkadir Ömür için tek yürek

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında fibula kemiği kırılan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür için tüm renkler birleşti.

Konyaspor maçının 27. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrası fibula kemiği kırılan Abdülkadir Ömür dün Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kulüp sağlıkçılarının de yer aldığı ekiple İstanbul'a getirildi. Uçakta üçlü koltukta yatırılan ve ayağına yük binmemesine özen gösterilen 21 yaşındaki yıldız, daha sonra İstanbul'da kendisi için bekletilen özel tekerlekli araçla önce havalimanı dışındaki otomobile, oradan da Fulya'daki özel bir hastaneye götürüldü. Ömür burada Ortopedi ve Travmatoloji konusunda Türkiye'nin saygın isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer'e muayene olacak ve ameliyat tarihi planlanacak. Türkiye'deki tüm futbol kulüpleri ve futbolcular Ömür için geçmiş olsun mesajları attı. Barcelona'nın Türkiye hesabı ve bazı Atalanta taraftarları da geçmiş olsun mesajları paylaştı.

FUTBOL HAYATINI ETKİLEMEZ

Genç futbolcuyu daha önce Almanya'da ameliyat eden Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, önemli açıklamalar yaptı. Fibula ayak ekleminin dışındaki bir kemikte kırık meydana geldiğini belirten Şentürk, "Bu kırık maalesef ameliyat gerektiriyor. Ancak futbol yaşantısını etkileyecek bir durum değil. Ameliyat tarihinin belli olması için biraz süreye ihtiyaç var. Bölgedeki şişliğin inmesi gerekiyor. İstanbul'da Ömer Taşer hocamızla özel bir hastanede ameliyatını planlıyoruz. Ameliyattan sonra oyuncunun dinlenmesi gerekiyor. 6-8 hafta boyunca kontrollü bir şekilde fazla yük bindirmeden hafif egzersizler yapacak. Yara iyileştikten sonra bisiklet sürme, koşma gibi bireysel antrenmanlara başlayabilir. Saha çalışmaları olacak. Bir ay sürecek olan bu aşamaları geçtikten sonra takımla idmanlara başlayabilir" dedi.

NİSAN AYINDA İYİLEŞİR

Doktor Şentürk, EURO 2021'e yetişme ihtimalinin bulunduğunu da belirterek, "EURO 2021 kampı mayıs ayı içerisinde başlayacak. Abdülkadir Ömür'ün iyileşmesi ise nisanda tamamlanır. Antrenman eksikliği filan olacak ama bu konudaki kararı Milli Takım Hocamız Şenol Güneş verecektir" ifadesini kullandı.

ALLAH BETERİNDEN KORUSUN

Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle oldukça üzgün olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun yine de "Allah daha beterinden korusun. Daha çok şükretmem gerekiyor" diyerek durumu kabullendiği ve EURO 2021 öncesi sahalara dönmek için oldukça istekli olduğu da öğrenildi.

MESUT ÖZİL: GEÇMİŞ OLSUN

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Mesut Özil, sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Abdülkadir Ömür için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)

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