21 Ocak 2021, Perşembe

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Trabzonspor'dan Karol Swiderski hamlesi! Yunan basını duyurdu

Fırtına'ya 23'lük golcü! Yunan basını duyurdu
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, bordo-mavililerin PAOK forması giyen 23 yaşındaki forvet Karol Swiderski'yi gündemine aldığını duyurdu. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Forvet arayışları devam ederken, her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Son olarak Yunan basınında yer alan habere göre , PAOK forması giyen Karol Swiderski'yi gündemine aldı. Karadeniz devinin kurmayları, kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Polonyalı santrfor ve kulübüyle ön temasta bulunacak. Swiderski, Yunan ekibinde toplamda 80 maçta 27 gol ve sekiz asistlik performans sergilerken, bu sezon ise 24 karşılaşmada yedi kez fileleri sarstı, beş de gol pası verdi. Transfermarkt'a göre 4 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.84 boyundaki oyuncu hızı, teknik kapasitesi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

(Fotomaç)

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