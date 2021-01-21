21 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı: Biz bir takımız

Abdullah Avcı: Biz bir takımız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

Kulübü, sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" başlığıyla bir video paylaştı.

Kulübü, sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" başlığıyla bir video paylaştı. Videoda, 3-1 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi görüntüleri ve teknik direktör 'nın motivasyon konuşmasının yanı sıra karşılaşmada sakatlanan Ömür'ü takım arkadaşlarının hastanede ziyaretinden görüntülere yer verildi.

OYUNUMUZ GELİŞİYOR

Teknik direktör Abdullah Avı'nın videoda yer alan motivasyon konuşmasında, "Çok zor, meşakkatli yollardan geldiniz. Bunun farkındasınız. 10 haftalık süreçte çok emek sarf ettiniz, çok mesafe kat ettiniz. Zorluklardan geçtiniz. Zor kazanıyoruz. Ama oyunumuz gelişiyor. Oyun gelişirken iyi oyun mücadele, coşku, duygu, gol ve goller, skor ister. Allah yardımcımız olsun" şeklinde öğrencilerine seslendiği görüldü.

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