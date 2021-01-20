20 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı bekliyor

Trabzonspor Yusuf'u bekliyor
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Milan, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için ekibi sezon sonunda resmi teklif yapacak.

Milan, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için ekibi sezon sonunda resmi teklif yapacak. Milan'a karşı 'nde deplasmanda 3 gol atarak yıldızlaşan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç orta saha için İtalyanlar harekete geçti. Milan, ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf'un transferi için en ciddi kulüp. 'dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol atıp, 4 asist üretti. Yazıcı'nın transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da 'un olacak.

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