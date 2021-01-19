Trabzonspor'dan Papu Gomez bombası! İşte yapılan teklif

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Atalanta'nın Arjantinli yıldızı Papu Gomez için teklifini yaptı. İtalyan kulübünün teklifi artırılmasını istediği ve temasların sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi ses getirecek bir hamlede bulundu. Bordomavililer, Atalanta'da kadro dışı kalan kaptan Papu Gomez'e teklif yaptı. Oyuncunun kulübüne bonuslarla birlikte 4 milyon euro önerilirken, Gomez'e de yıllık 2.2 milyon euro teklif edildi. Arjantinli futbolcunun kontratında ayrıca Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 250 bin euro, ligdeki konuma göre ekstra 100 bin euro gibi bonuslar da yer alacak.

TALİPLERİ FAZLA

Papu Gomez'e yapılan resmi teklifin belgesi sosyal medyaya da düşerken Atalanta kulübünün bonservis beklentisinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Futbolcuya da İtalya içerisinden 4-5 milyon euro'luk teklifler geldiği ifade edildi. Bordo- mavili yönetim ise teklifin basına sızmasına tepki gösterdi. Gomez'in Türkiye'ye gelme fikrine çok sıcak bakmadığı ancak düşünmek için süre istediği bildirildi. Beşiktaş'ın da oyuncuya bir ilgisinin olduğu iddia ediliyor.

Kariyerinde Atalanta, Catania, Arsenal (Arjantin), Club Atletico San Lorenzo ve Metalist Kharkiv takımlarındı forma giyen Papu Gomez, 543 maça çıkıp 105 gol atarken 106 tane de asist gerçekleştirdi. 5 kez Arjantin Milli Takımı'nda yer alan tecrübeli futbolcu, 1 gol kaydetti. Gomez on numara ve forvet arkası mevkilerinde forma giyebiliyor.

ÖMÜR'LE TAKAS İDDİASI!

Atalanta'nın da Abdülkadir Ömür'le ilgilenmesi Papu GomezÖmür takası iddialarını gündeme getirdi. Ancak Trabzonspor böyle bir takası şu an itibarıyla düşünmüyor. İtalyan kulübünden devre arası için Ömür'le ilgili resmi bir teklif gelmemesi nedeniyle, bordo- mavili yönetim direkt olarak oyuncuyu satın alma girişiminde bulundu. Atalanta'nın Trabzonspor'a teklifin düşük olduğuyla ilgili bir geri dönüş yaptığı, temasların sürdüğü öğrenildi.

(Fotomaç)

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