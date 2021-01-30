Trabzonspor uzun süredir peşinde olduğu Alanyaspor forması giyen Tasos Bakasetas ve Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Trabzonspor uzun süredir gündeminde yer alan Alanyaspor forması giyen Yunan oyuncu Bakasetas ve Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:









BAKASETAS'IN ALANYASPOR KARNESİ

Yunan futbolcu Bakasetas bu sezon Alanyaspor forması ile 18 Süper Lig maçında 7 gol 2 asist üretti. Yıldız futbolcu, Akdeniz ekibi ile çıktığı 64 maçta 21 gol 12 asiste imza attı.













Kariyeri boyunca Bundesliga'da forma giyen Yunus Mallı ise bu sezon sadece 1 karşılaşmada görev aldı. Mallı Bundesliga'da çıktığı 211 mücadelede 36 gol atıp 26 asist üretti.





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