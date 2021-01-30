30 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi!

Fırtına Bakasetas ve Yunus'u KAP'a bildirdi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

uzun süredir peşinde olduğu forması giyen ve forması giyen transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

uzun süredir gündeminde yer alan forması giyen Yunan oyuncu Bakasetas ve forması giyen ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:




BAKASETAS'IN ALANYASPOR KARNESİ
Yunan futbolcu Bakasetas bu sezon Alanyaspor forması ile 18 maçında 7 gol 2 asist üretti. Yıldız futbolcu, ile çıktığı 64 maçta 21 gol 12 asiste imza attı.





Kariyeri boyunca 'da forma giyen Yunus Mallı ise bu sezon sadece 1 karşılaşmada görev aldı. Mallı Bundesliga'da çıktığı 211 mücadelede 36 gol atıp 26 asist üretti.

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